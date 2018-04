Perde il controllo del furgone e si schianta contro il negozio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO Un’uscita di strada spettacolare, con veicolo distrutto e pesanti danni agli edifici circostanti. Traffico completamente fermo per un lungo periodo e vigili del fuoco al lavoro per molto nel tentativo di estrarre dall’abitacolo l’autista.L’incidente è accaduto alle 8.30 in zona La Rossa. Il furgone, guidato da un uomo di 42 anni residente in città, procedeva da Ponte nelle Alpi verso Belluno quando, per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo ha perso il controllo del mezzo che ha abbattuto i paletti di “recinzione” in ghisa della chiesetta nei pressi dell’incrocio per Fiammoi. Il veicolo, quindi, è stato “rimbalzato” a sinistra centrando, con il retro, la dirimpettaia “Botega del formai”.Dentro, la commessa, impaurita, ha lanciato immediatamente l’allarme. E pensare che fino a pochi minuti prima, proprio in quel punto di fronte l’ingresso, c’era una persona che scaricava dei prodotti. Il bilancio dell’incidente, quindi, avrebbe potuto essere molto più pesante. L’intervento dei pompieri è durato circa tre ore per la rimozione del mezzo, la pulizia della sede stradale e nel frattempo la gestione della viabilità.