Giocatore di hockey slitta sul ghiaccio e si schianta contro le auto in sosta

ALLEGHE - È stato un vero e proprio strike da tre quello realizzato ieri mattina di buonora in centro a Caprile da un giocatore di hockey. Probabilmente a causa del manto stradale ghiacciato, la sua auto ha perso aderenza, ha iniziato a slittare e ha finito la propria corsa contro due mezzi di servizio dell'Usl 1 Dolomiti parcheggiati in una piazzola. Per l'autista, fortunatamente, nulla di grave. Peggio è andata per i mezzi, le cui carrozzerie hanno subito pesanti danni. Per una si è registrato addirittura un principio di incendio.

L'ALLARME

Erano circa le 5 di ieri mattina quando a Caprile, lungo la strada regionale 203 all'altezza dello stabile che accoglie ambulatori e uffici del distretto sanitario, una Volkswagen Golf è uscita autonomamente di strada ed è andata a sbattere contro due Fiat Panda di proprietà dell'Usl 1 Dolomiti (quelle abitualmente usate in Alto Agordino dai medici di guardia per le visite domiciliari o da altri collaboratori sanitari). Nella Golf, inoltre, hanno iniziato a sprigionarsi delle fiamme. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Caprile, con sede proprio a fianco del luogo dell'incidente. Con più mezzi hanno sedato l'incendio, hanno recuperato il mezzo incidentato e hanno gestito la viabilità che, seppur limitata visto l'orario, avrebbe comunque potuto riscontrare dei problemi.

L'INCIDENTE

Alla guida della Volkswagen di colore verde c'era un giocatore dell'Hockey Alleghe, il finlandese classe 1994 Joonas Huovinen. Per cause in corso di accertamento il giovane ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi violentemente contro le due utilitarie parcheggiate a bordo strada in un'area sosta di proprietà dell'Usl 1 Dolomiti. Il venticinquenne è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato all'ospedale di Agordo per accertamenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco volontari, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caprile per i rilievi di legge. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei militari. Presente anche il personale del Suem 118 che si è occupato delle ferite e delle contusioni dello sportivo. I tre veicoli coinvolti hanno riportato tutti ingenti danni, che sono in corso di quantificazione.

LE CAUSE

Tra le cause che hanno originato l'incidente potrebbe esserci il fatto che sabato e ieri le strade erano poco meno di una lastra di ghiaccio, frutto del misto tra pioggia, neve e freddo che hanno caratterizzato le ultime ore. Un mix letale causa della scarsa sicurezza della viabilità. Proprio nella vicina Sottoguda, il giorno, prima, l'autista di un pullman ha dovuto chiamare gli stessi pompieri volontari di Caprile per aiutarlo a mettere le catene in quanto il mezzo non era più in grado di procedere.

Raffaella Gabrieli © RIPRODUZIONE RISERVATA