Autocisterna si ribalta sulla Sinistra Piave: autista ferito, disagi per il traffico

Trichiana - Alle 15:30, di oggi, lunedì 16 gennaio, intervento dei vigili del fuoco sulla SP 1 a Trichiana per il rovesciamento di un’autocisterna dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, rimasto ferito nell'incidente.

I pompieri, accorsi da Belluno e da Pieve di Cadore, hanno messo in sicurezza l’autobotte che era adibita agli spurghi, mentre il ferito è stato preso in cura dal Suem e trasferito in pronto soccorso. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro e Veneto strade per la pulizia del manto stradale.

Lunghe e difficoltose le operazioni di recupero del mezzo, gravi i disagi per il traffico.