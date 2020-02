Frontale a La Rossa, due feriti: una donna estratta dalle lamiere

BELLUNO - Scontro frontale alle porte di Belluno, in località La Rossa, sulla strada tra belluno e Ponte nelle Alpi: code e senso unico alternato. I disagi sono iniziati oggi 7 febbraio intorno alle 14.15 quando si è verificato lo scontro frontale tra due auto lungo la SS 50 al km 2+200 a Belluno. I due conducenti sono rimasti feriti. I vigili del fuoco arrivati dalla centrale di Belluno hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una donna rimasta bloccata nell’auto deformata.



La donna è stata stabilizzata dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Ferito in maniera più lieve anche l’altro conducente pure lui medicato e portato in pronto soccorso a Belluno. Sul posto i carabinieri di belluno per la ricostruzione dell'incidente e la deviazione del traffico. Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA