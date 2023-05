FELTRE (BELLUNO) - Centrato da un'auto mentre cammina lungo il percorso ciclabile e pedonale nella zona del Pasquer, I. C., un 54enne feltrino è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, è in prognosi riservata.

L'incidente sulla pista ciclabile

L'incidente è avvenuto intorno alle 12.45 di ieri. I.C. stava camminando lungo il percorso pedonale e ciclabile che collega la rotatoria del Pasquer alla caserma dei vigili del fuoco e che fiancheggia via Bagnols. Per cause in corso di accertamento, una vettura ha invaso il percorso protetto investendo l'uomo che dopo il violento impatto è rimasto a terra privo di conoscenza. Intorno, sparpagliate a terra e con il contenuto rovesciato le borse della spesa e alcune bottiglie sparse in giro dopo l'investimento. L'uomo infatti era di ritorno dal vicino supermercato dove aveva effettuato degli acquisti prima di cadere nella trappola che gli aveva teso il destino sotto le sembianze di un auto impazzita. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 avvertiti dalla centrale dopo che alcuni testimoni avevano chiesto l'intervento. Il ferito è stato stabilizzato, caricato sulla barella e poi con l'ambulanza al vicino pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria del Prato. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e i medici hanno preferito verificare l'evoluzione del quadro clinico prima di stilare una prognosi attendibile. Circostanze tutte ancora da chiarire quelle del dramma: l'auto avrebbe riportato ingenti danni dall'impatto con il 54enne e con i paletti che separano il percorso dalla carreggiata, bucando una gomma. Pare che nonostante i danni non si sia fermato, ma che avrebbe proseguito la sua corsa, fino a quando un agente in servizio alla scuola media Rocca non gli ha intimato l'alt.

Traffico in tilt

L'incidente è avvenuto in ora di punta per il traffico cittadino tant'è che per molto tempo si sono registrate lunghe code ed è stato necessario da parte degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto proprio per eseguire i rilievi di legge, regolare il passaggio delle automobili per non creare troppi ingorghi soprattutto lungo via Bagnols sur Ceze.

L'investimento è avvenuto in un punto da sempre molto critico della viabilità cittadina. Numerosi, nel corso dell'anno, sono gli incidenti più o meno gravi che accadono in quel luogo. Una distrazione o la velocità troppo sostenuta provocano spesso tamponamenti o invasioni della corsia riservata a pedoni e ciclisti, che proprio per la loro sicurezza era stata realizzata. Poco distante dal punto dell'incidente di ieri si notano ancora i segni dello schianto di qualche mese fa, quando l'urto della vettura abbattè i paletti di sicurezza a protezione della ciclopedonale.