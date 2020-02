Scende dall'auto dopo l'incidente, attraversa e viene investito

FELTRE - Paura sabato sera per un 80enne feltrino. L’uomo, che aveva appena avuto un incidente d’auto era sceso per comprendere i danni e come procedere. Forse l’agitazione o la fretta ha attraversato la strada senza prestare attenzione ed è stato investito. Immediato il soccorso dei sanitari e la corsa all’ospedale Santa Maria del Prato. Le sue condizioni apparivano gravi, in realtà poi è stato accertato che aveva riportato solo traumi di media gravità. Tanto che ieri è stato dimesso.

Erano circa le 20 di sabato quando V.T., 80 anni di Feltre si ferma in località Le Fornaci. Poco prima era rimasto coinvolto in un piccolo incidente: aveva urtato un furgone. Era davanti al bar de Le Fornaci, in corrispondenza di una zona dove non ci sono passaggi pedonali. Forse non guarda, ha fretta di andare a chiedere lumi al conducente dell’altro mezzo coinvolto e attraversa. In quel momento però sopraggiunge un’auto: il conducente, un feltrino, se lo ritrova davanti all’improvviso e non riesce a evitare di travolgerlo. V.T. ferito e sotto choc viene soccorso dall’ambulanza e ricoverato all’ospedale di Feltre. Ieri dopo una notte in osservazione la decisione di mandarlo a casa: ha riportato ferite serie, ma solo traumi di media entità. I carabinieri della Compagnia Feltre indagano sull’esatta dinamica. © RIPRODUZIONE RISERVATA