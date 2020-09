Incidente in elicottero sulle Tre Cime: finanziere colpito e ucciso dal rotore di coda durante l'esercitazione

BELLUNO - Incidente in elicottero oggi, 5 settembre 2020 prima di mezzogiorno, sui cieli del Bellunese, nell'area delle Tre Cime: un finanziere - Sergio Francese, 55 anni - ha perso la vita durante una esercitazione di elisoccorso. Per adesso non si hanno altre notizie, secondo una prima ricostruzione di quegli attimi drammatici sembrerebbe che l'uomo sia stato colpito dal rotore di coda dell'elicottero.





+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++ Ultimo aggiornamento: 15:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA