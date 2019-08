​In cerca di funghi con un amico: ruzzola per 200 metri nel bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN NICOLO' COMELICO (BELLUNO) - Questa mattina attorno alle 9 il Soccorso alpino della Val Comelico è stato allertato dalla Centrale del Suem, per intervenire in supporto all'elicottero di Pieve di Cadore in aiuto di unL'uomo, S.C., 67 anni, di San Nicolò Comelico (BL), era scivolato e caduto mentre con unsi trovava nella zona di Casera Aiaredo, una sessantina di metri sopra la strada che dal Rifugio De Dòo porta a Malga Melin.Raggiunto dall'équipe medica e dal tecnico di elisoccorso, all'infortunato sono state prestate le prime cure, mentre sopraggiungevano 6 soccorritori, tra i quali 2 del Sagf di Auronzo.Una volta imbarellato, il cercatore di funghi è stato calato lungo il pendio fino alla strada, per poi essere imbarcato e accompagnato all'ospedale di Treviso con una sospetta frattura alla spalla.