Giocatore finlandese di hockey si schianta sulle auto in sosta: distrutte due Panda

ALLEGHE - E' finito sulle auto in sosta, in piena notte, cme in un autoscontro, risvegliando l'intero abitato di Caprile. E' accaduto intorno alle 4.30 di oggi, 22 novembre, in centro a Caprile, frazione di Alleghe. Protagonista un giocatore finlandese di hockey dell'Alleghe che era al volante della Golf della società. Si è schiantato contro due auto Fiat Panda della Usl che erano nel parcheggio del distretto.



Grossi danni alle auto e ferite anche per il giocatore, che era stato impegnato ieri sera in una partita dell'Alleghe disputata a Caldaro. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Caprile, i permanenti di Agordo e i Carabinieri di Caprile impegnati fino alle 8 per rimettere in sicurezza il tratto stradale e per i rilievi di legge. Ultimo aggiornamento: 15:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA