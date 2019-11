Camion di traverso sull'Alemagna: chiusa la strada per Cortina

La strada statale 51 'Alemagna' è stata chiusa al transito stamani in corrispondenza del km 111,800, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto a Cortina.



L'incidente ha coinvolto un mezzo pesante, che è sbandato, fuoriuscendo dalla carreggiata. La circolazione è deviata per Misurina, riferisce una nota di Anas.



Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA