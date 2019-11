Pattuglia in transito salva una donna finita nel fossato con la sua Peugeot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Fuoriuscita autonoma con l'auto per una donna bellunese stamani sulla Statale 50 ai piedi di via del Boscon.L'auto - una Peugeot 207 grigia - è uscita di strada terminando nel fossato. Una pattuglia dei carabinieri del Norm in transito si è fermata per i primi soccorsi alla guidatrice ovviamente scioccata, ma con ferite lievi.