Cade da una scala mentre cerca di potare un faggio: la compagna lo trova esanime nel bosco

San Tomaso Agordino (Belluno ) - Tragedia all'ora di pranzo nell'Agordino, vittima un 68enne del posto: era infatti atteso a casa per mezzogiorno e quando non si è presentato la compagna è uscita a chiamarlo, per poi andarlo a cercare nei dintorni. Lo ha ritrovato a terra esanime, al limitare del bosco, caduto a terra da una scala. Verso le 13.15 la Centrale del Suem ha richiesto l'intervento del Soccorso alpino della Val Biois poiché la casa in frazione Sot Colarù è abbastanza isolata e non raggiungibile dalla strada. Già sul posto, il personale medico aveva purtroppo tentato invano le manovre di rianimazione, arrivando a constatare il decesso di L. O., 68 anni.

Da una prima ricostruzione, l'uomo era salito diversi metri su una scala appoggiata a un faggio nel tentativo di staccare un ramo secco con un cordino, quando è caduto a terra. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, i soccorritori hanno caricato la salma sulla barella e la hanno trasportata fino alla strada che da Avoscan porta a San Tomaso.