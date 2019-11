Bmw sbanda sulla Culiada e finisce contro un albero: ferito un 76enne

FELTRE Fuoriuscita autonoma ieri sera sulla "Culiada": un'auto di grossa cilindrata, una Bmw - che era condotta da un 76enne residente nella vicina Pedavena - è sbandata.



L'automobilista stava percorrendo la strada con direzione Fonzaso-Feltre quando - per cause in corso di accertamento - fuoriusciva da andando a sbattere contro un albero sulla propria destra.



E' stato soccorso e poi ricoverato in ospedale a Feltre, ma la diagnosi non sarebbe grave.

