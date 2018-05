BELLUNO -alle due e un quarto di stanotte in via Tiziano Vecellio a: un'auto è uscita autonomamente di starda finendo contro un muro. Per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità è stato necessario l'intervento anche dell'autogru. In tutto sono intervenuti nove vigili e due mezzi. Sul posto personale del suem 118 e carabinieri.