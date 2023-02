Scontro fra tre auto sulla Statale: una capotta. Traffico in titlt all'ora di punta

PONTE NELLE ALPI - Spettacolare schianto fra auto oggi - 17 febbraio - nel tardo pomeriggio lungo la statale tra Belluno e Ponte nelle Alpi, all’altezza del sottopasso per Polpet.

Una delle tre vetture coinvolte si è rovesciata. Il traffico è rimasto bloccato fino a sera per consentire agli uomini della Polizia stradale di effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità, ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza i mezzi incidentatti, agli addetti di ripulire l’asfalto disseminato di pezzi di plastica e di liquidi e ai sanitari di prestare soccorso alle persone ferite, nessuna in condizioni gravi.

Tutte queste operazioni hanno determinato la chiusura della strada e si sono formate lunghe code nelle due direzioni di marcia in un’ora di punta.