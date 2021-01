LOZZO DI CADORE - La strada ghiacciata è stata una vera e propria trappola per l'automobilista che questa notte nella notte, tra il 24 e il 25 gennaio, è finito ruote all'aria al volante della sua vettura. L'incidente è avvenuto in via Roma a Lozzo di Cadore: il conducente è uscito miracolosamente illeso.

Sul posto i vigili del fuocop che hanno recuperato la vettura.

