Due incidenti alla stessa ora: le auto si rovesciano, feriti una donna e un uomo

PONTE NELLE ALPI - Poco dopo le ore 8 di oggi venerdì, 4 febbraio, i Vigili del fuoco, sono intervenuti in località Cadola a Ponte nelle Alpi poco prima dell’ingresso dell’autostrada per un’auto finita rovesciata: ferita una donna. I pompieri arrivati da Belluno, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la donna venuta fuori dal mezzo aiutata da alcuni passanti è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferita in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Un altro incidente alla stessa ora si è verificato a Sartena nel comune di santa Giustina nei pressi del bivio per Col Cumano per un’auto finita fuori strada: ferito un uomo. I vigili del fuoco accorsi da Feltre, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’automobilista venuto fuori autonomamente è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in pronto soccorso per dei controlli . Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.