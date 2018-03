Auto nel dirupo, 78enne si lancia dalla portiera, salva anche la sorella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’auto precipita per circa 25 metri lungo il dirupo e le due occupanti si salvano. La passeggera, di 78 anni, riesce persino a buttarsi fuori dal veicolo prima che imbocchi la vertiginosa discesa. Un’azione da vero stuntman che probabilmente le ha salvato la vita. Salva anche la conducente, 70 anni, finita fuori strada per una probabile disattenzione. L’incidente è accaduto ieri a Chies d’Alpago, lungo una stretta strada nella parte vecchia del paese. Protagoniste due sorelle del posto. Entrambe sono ricoverate, ma non sono in pericolo di vita.