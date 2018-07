Schianto fra due auto: quattro feriti. È stata chiusa la Statale Alemagna

LONGARONE - A causa di un incidente che ha coinvolto due autovetture, la statale 51 di "Alemagna" è provvisoriamente chiusa al traffico in località Castellavazzo, nel comune di Longarone, in provincia di Belluno. La viabilità - secondo L'Anas - è deviata in loco su percorsi alternativi. A causa del sinistro risultano feriti 4 occupanti dei veicoli coinvolti. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell'ordine per l'accertamento della dinamica, la rimozione dei veicoli incidentati e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi.

