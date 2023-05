AURONZO DI CADORE (BELLUNO) - Incidente alle 14 di giovedì 18 maggio in via Venezia ad Auronzo, in provincia di Belluno. Un'auto è finita fuori strada, cadendo fin dentro il cortiletto di una casa sotto il livello della carreggiata. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco di santo stefano di cadore e Belluno.