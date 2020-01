Attraversa sull'Agordina: falciata dall'auto, grave una 82enne

ALLEGHE - E' stata investita sulla 203 Agordina, mentre attraversava sull'Agordina: presumibilmente non era sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto oggi, 31 gennaio, alle 14.40, in località Masaré di Alleghe, nei pressi dell hotel Adriana. II 60enne di Agorso al volante di una Peugeot 207 non è riuscito a evitare l'impatto. La donna, 82enne alleghese originaria di Canal San Bovo, è stata elitrasportata all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Caprile Bellunese. Qualche ripercussione sul traffico dopo l'incidente con rallentamenti e code. Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA