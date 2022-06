Inciampa sul sentiero e cade nel dirupo, donna muore davanti all'amica

CESIOMAGGIORE - Un'escursionista 55enne ha perso la vita oggi, venerdì 3 giugno, dopo essere ruzzolata una cinquantina di metri dal sentiero numero 801, che va dal Rifugio Dal Piaz al Rifugio Boz. C.G., 55 anni di Feltre (BL), stava percorrendo un tratto dell'Alta via numero 2 quando, passando sotto la cima del Monte Zoccarè Alto, verso la Val Canzoi, l'amica che si trovava con lei l'ha vista inciampare e cadere di lato. È stata proprio la compagna ad allertare il 118 verso mezzogiorno non vedendola risalire e non ricevendo risposta ai richiami. Con la possibilità che l'intervento fosse ostacolato dalla nebbia, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, dopo aver individuato il luogo dell'incidente e aver calato con un verricello il tecnico di elisoccorso, è volato alla piazzola di Soranzen a imbarcare tre tecnici del Soccorso alpino di Feltre. I soccorritori sono quindi scesi nel punto in cui si trovava il corpo senza vita della donna, mentre il tecnico di elisoccorso provvedeva al recupero dell'amica rimasta sul sentiero. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata, per essere poi trasportata a Soranzen e affidata al carro funebre. Sul posto i familiari e i Carabinieri.