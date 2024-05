Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Interrogatorio in Procura a Milano, davanti ai pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis, di Vincenzo Novari, l'ex ad della Fondazione, indagato e perquisito nell'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta sull'affidamento, tra il 2020 e il 2021, degli appalti per i servizi digitali.

Nell'inchiesta sono indagati anche l'ex dirigente della Fondazione Massimilano Zuco e l'imprenditore Luca Tomassini di Vetrya e Quybit, le due società che vinsero gli affidamenti da quasi 1,9 milioni di euro. Intanto, si indaga anche per abuso d'ufficio per le assunzioni, anche nel periodo tra il 2019 e il 2022, di persone a lui legate, o legate al mondo della politica e dello sport. Accertamenti sono in corso anche su altri affidamenti sospetti e sui rapporti contrattuali tra Fondazione e Deloitte (le società non sono indagate).

Non ho mai preso tangenti

Ha negato le accuse di corruzione e turbativa, spiegando di non aver mai preso soldi o altre utilità, né di aver accettato promesse di denaro, per assegnare gli appalti per i servizi digitali, Vincenzo Novari. L'interrogatorio in Procura a Milano è terminato poco prima di mezzanotte del 28 maggio. Novari ha anche respinto l'accusa di aver pilotato gli affidamenti.

Le assegnazioni dei posti di lavoro

«Malagò mi ha portato 500 curricula che erano arrivati al Coni, sono segnalazioni che mi sono arrivate ma nessuno mi ha mai imposto di assumere nessuno, sono state tutte mie decisioni totalmente libere e indipendenti, arrivavano dalla politica, da imprenditori, da chiunque», ha spiegato ancora Novari che ha detto che le segnalazioni arrivavano «da editori, militari, ministri, ma ho assunto solo quelli che ritenevo giusti per profilo».

Il figlio di vincenzo La Russa

«Sul figlio di La Russa in assoluto il padre mi ha detto "Fai come vuoi", quindi non c'era alcun tipo di pressione. È chiaro che il suo curriculum non l'ho trovato per terra». Così Vincenzo Novari ha parlato ai cronisti dell'assunzione nell'ente di Lorenzo Cochis La Russa, figlio del presidente del Senato. La Russa junior, ha chiarito Novari, «si era appena laureato in legge e aveva esperienza in eventi ed è andato a lavorare in un team di eventi». E ancora: «Ovviamente ci sono delle sfumature in tutte le segnalazioni».

Da quanto si è saputo, nell'interrogatorio Novari ha raccontato che le segnalazioni arrivavano a «faldoni» dai vertici del Coni e che determinati curricula erano stati raccolti anche prima della sua nomina come Ad (nel 2019) e che poi altre indicazioni e raccomandazioni arrivavano da «chiunque, anche dai direttori di giornali».

Le ipotesti degli inquirenti

Secondo gli inquirenti, nell'inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, presunte pressioni, invece, le avrebbe subite, in particolare, su un paio di nomi, ma non sui casi di La Russa junior e della nipote di Draghi. Tra i nomi di cui i pm avrebbero chiesto conto come assunzioni di persone con un cosiddetto «background politico» anche quello di una ex segretaria di La Russa. Su questo e su un altro nome, poi, Novari avrebbe fatto riferimento a segnalazioni arrivate dal mondo della politica regionale lombarda