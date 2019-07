Incendio in una casa a Candide: muore una donna di 81 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMELICO SUPERIORE - Incendio in una casa oggi, 28 luglio, alle 11, in una abitazione in piazza Monsignor Giuseppe De Cassan, a Candide, nel comune di Comelico Superiore. Una donna di 81 anni ha perso la vita. Il decesso, come spiegano i carabinieri, è avvenuto per cause da accertare. Sul posto i vigili del fuoco di Santo Stefano, i volontari di Dosoledo, i colleghi di Pieve di Cadore. Indagano i carabinieri di Santo Stefano.