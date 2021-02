I turisti ritornano a casa, l'abitazione delle vacanze va a fuoco

SAPPADA - Un violento incendio è scoppiato questa sera, 28 febbraio, alle 19 in una abitazione di Borgata Ecche, in comune di Sappada. Le fiamme hanno avvolto la tipica struttura in legno, una casa antica del paese. In quel momento non c'era nessuno: le persone che vi avevano trascorso la domenica erano già ripartite per la Pianura. In questo momento stanno lavorando per spegnere le fiamme diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Santo Stefano, con i colleghi friulani di Udine. Il rogo sarebbe nato per cause accidentali, stando a una prima ricostruzione. Sotto accusa un caminetto acceso per la giornata dai vacanzieri.

Ultimo aggiornamento: 21:50