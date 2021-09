LA RICOSTRUZIONE

BELLUNO - Non si conoscono ancora i tempi per la sistemazione e il rientro in casa delle 12 persone sfollate della palazzina di via San Lucano, al civico 28: tra queste anche l’assessore del Comune di Belluno, Lucia Pellegrini. L’edificio, martedì alle 2.15, è stato avvolto dalle fiamme che si sono sviluppate da un cortocircuito, partito da un computer. I danni maggiori nell’appartamento al piano terra, dove il rogo è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati