Fiamme dal tetto di una casa a Sospirolo: squadra di 12 pompieri evita il propagarsi dell'incendio. Chiusa per ore la Sp12

SOSPIROLO - Alle 14 di oggi, venerdì 24 febbraio, intervento dei vigili del fuoco in via della Costituzione a Sospirolo per l’incendio del tetto di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi dalla sede centrale con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala, il carro aria e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare un incendio generalizzato. Le fiamme hanno coinvolto una parte del tetto e dell’abitazione sottostante.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. La Sp.12 chiusa per ore tra Sospirolo e Susin per mezzi dei Vigili del Fuoco in azione