A fuoco il quadro elettrico, paura alle medie: scuola evacuata, studenti a casa

AURONZO - Paura oggi, 4 marzo, poco prima di mezzogiorno per il principio di incendio che si è sviluppato in una cabina elettrica all'interno della scuola media di Auronzo . Sul posto sono accorsi i vigli del fuoco di Santo Stefano. L'edificio è stato evacuato in via precauzionale: 90 persone sono state fate uscire. Nel frattempo a tutti i gentori è arrivato un messaggio con la segnalazione e la comunicazione dell'anticipo dell'orario della fine delle lezioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita e il principio di incendio è stato subito bloccato. Il Comune si è subito attivato: il problema ora è ripristinare quanto prima l'impianto elettrico, soo dopo sarà possibile tornare in classe.