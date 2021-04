Principio di incendio in piazza: arrivano i vigili del fuoco e lo stroncano sul nascere

BELLUNO - Alle 6.30 di oggi, 30 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza dei Martiri a Belluno per l’incendio divampato al quarto piano mansardato di una palazzina. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza e l’autoscala, sono entrati nell’appartamento in fase di ristrutturazione e hanno spento il principio d’incendio circoscritto al bagno. Danni da fumo all’appartamento. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 9.