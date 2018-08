Il Parco delle Dolomiti va a fuoco: ridotti in cenere 5mila metri quadrati

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CESIOMAGGIORE - Addio a 5mila metri quadrati di area boscata del Parco nazionale Dolomiti Bellunesi. Un violentonon ha risparmiato vegetazione e animali nella zona rocciosa a 1200 metri sul monte Simonet, in Val Canzoi. Il rogo è stato fermato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e anche dell'elicottero dedicato all'Aib (anti-incendio boschivo) della Regione Veneto che ieri ha lavorato per ore sul posto. In serata l'annuncio: «L'incendio è sotto controllo, ma l'elicottero tornerà oggi. Si proseguirà poi con la verifica del completo spegnimento».