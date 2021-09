Incendio in un palazzo a Belluno nella notte, evacuate 12 persone: in due all'ospedale

BELLUNO - Dodici persone sono state evacuate da una palazzina di Belluno in via San Lucano per un incendio divampato in uno degli appartamenti, intorno alle ore 2.15 di questa notte. Per due degli occupanti è stato necessario il trasporto in pronto soccorso per controlli. I vigili del fuoco, arrivati dalla centrale, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e portato fuori i condomini rimasti bloccati nelle scale invase dal fumo. Per trasportarli sono state utilizzate le maschere supplementari ad aria, per far respirare aria pulita durante l'evacuazione delle scale. Le fiamme sviluppatesi nell'appartamento al primo piano, per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, hanno gravemente danneggiato una stanza, oltre a creare gravi danni da fumo al resto dell'alloggio. Le famiglie evacuate sono state alloggiate presso una struttura ricettiva messa a disposizione tramite il sindaco. Le operazioni di messa in sicurezza con l'evacuazione dei fumi sono terminate all'alba.

