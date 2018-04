Incendio nella palazzina, una donna resta prigioniera: salvata dai pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - In tarda mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti a Castion nel comune di Belluno per l’incendio dello scantinato di una palazzina. Le fiamme divampate nel seminterrato hanno prodotto fumo, che ha invaso i piani superiori. I residenti sono in parte usciti da soli, mentre una signora rimasta bloccata in casa è stata salvata dai vigili del fuoco con l’autoscala.I pompieri intervenuti con 13 operatori e 4 automezzi hanno spento l’incendio che ha bruciato delle masserizie depositate nel locale deposito del sovrastante bar. Due persone sono state visitate sul posto dal personale del suem 118 per avere respirato del fumo, ma non è stato necessario nessun ricovero. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 4 ore.