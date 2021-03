Incendio in un bosco in Val di Zoldo: «Fronte molto esteso»

VAL DI ZOLDO - Un incendio di vaste dimensioni sta interessando dalle 13 circa di oggi, primo marzo, l'area boschiva in località Mezzocanale in Val di Zoldo. "E' un fronte di incendio molto esteso - spiega il sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin, che sta seguendo in diretta l'emergenza - al lavoro 4 squadre di pompieri oltre ai nostri volontari e ora stanno arrivando vigili del fuoco anche da Belluno. Arriverà anche Terna per decidere come disattivare le linee, poi si potrà intervenire anche dall'alto con gli elicotteri, sperando che la situazione rientri velocemente. Il punto in cui è partito il fuoco è in coincidenza del ristorante Ninetta, ma siamo abbastanza lontani sia dal ristorante che dalle abitazioni. Il fumo invece arriva fino in centro a Forno di Val di Zoldo". Non si conoscono, al momento, le cause.

© RIPRODUZIONE RISERVATA