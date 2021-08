Fulmine sul tetto, scoppia l'incendio: casa distrutta, due famiglie evacuate

FELTRE - Incendio nella notte tra il 4 e 5 agosto in via dei Pascoli a Feltre. A causare le fiamme di un'abitazione in cui vivono due distinti nuclei familiari sarebbe stato, secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco, un fulmine.

Si è resa necessaria l'evacuazione dei residenti dopo la dichiarazione di inagibilità dei vigili del fuoco. Particolarmente gravi, infatti, i danni alle strutture. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento locale anche i carabinieri della compagnia di Feltre.

In giornata sarà individuata una soluzione per trovare riparo alle due famiglie attualmente senza riparo.