Devastante incendio al deposito attrezzi, dai primi riscontri è doloso

FELTRE -probabilmentequesta notte. I vigili del fuoco di Feltre sono intervenuti questa notte, alle 4:10 circa, per l'incendio di una tettoia adibita a deposito attrezzature agricole in località. Sul posto due automezzi da Belluno con sette unità e un automezzo da Feltre con altre due unità. Nell'incendio sono andate bruciate varie attrezzature agricole, un'auto e una moto oltre a gran parte della struttura.Il rogo è al vaglio dei carabinieri che erano presenti sul posto. Le cause dell'incendio si presume siano dolose.