Violento incendio minaccia le case appena sopra Pedavena

PEDAVENA - Un violento incendio è divampato nella tarda serata di oggi, 15 febbraio, in zona Col Melon nel territorio comunale di Pedavena. Le fiamme, visibili a decine di chilometri di distanza, hanno allarmato i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco. Difficile stabilire con precisione al momento la reale portata dell'incendio. L'orario rende impossibile anche intervenire dall'alto, per questa ragione sul posto si stanno portando le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Feltre. Solo domani mattina sarà possibile avere un quadro preciso dei danni provocati. Nella zona non ci sono abitazioni. Solo giovedì un violento incendio è divampato in Comelico, per spegnerlo i vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato per oltre due giorni.

Ultimo aggiornamento: 22:07

