Fiamme divorano la casa in Cadore. Pompieri al lavoro tutta la notte per spegnere l'incendio

VIGO DI CADORE (BELLUNO) - Casa a fuoco a Laggio di Cadore, frazione di Vigo di Cadore, nel Bellunese. L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio ma i vigili del fuoco hanno dovuto operare tutta la notte e solo questa mattina alle 8 sono riusciti a spegnere il rogo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme hanno interessato il tetto e i piani alti di una palazzina.

Sul posto sono intervenute le squadre di Pieve di Cadore, Santo Stefano di Cadore e dalla centrale di Belluno con l’autoscala supportati dai volontari di Lorenzago, Calalzo, Lozzo e Valle di Cadore per un totale di 25 unità.Sono in corso indagini sulle cause dell’incendio da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.