Tetto della casa a fuoco, la conta dei danni

FELTRE - Sono in fase di ultimazione le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco dell’incendio abitazione divampato ieri pomeriggio alle ore 17 in via Umin a Feltre.

L’intervento di più squadre accorse dal locale distaccamento dalla centrale e con l’apporto dei volontari di Feltre, basso feltrino e Belluno, sono riusciti a contenere e circoscrivere l’incendio alla sola abitazione dove sono divampate le fiamme, evitando il coinvolgimento delle strutture attigue solo parzialmente coinvolte dal rogo.

In corso anche le verifiche tecniche dei vigili del fuoco per determinare le cause del violento rogo, che ha completamente distrutto l’abitazione, residenza di una donna con tre bambini e due cani.

