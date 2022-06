Incendio di un camper all'alba: all'interno il corpo carbonizzato di un turista Foto

BELLUNO - Tragedia questa mattina 11 giugno ad Auronzo di Cadore: i vigili del fuoco intervenuti per l'incendio di un furgone adibito a camper che era parcheggiato in una piazzola di sosta ,hanno scoperto un cadavere carbonizzato.

Si tratta di un uomo di cui non sono ancora rese note le generalità, che probabilmente stava dormendo ed è morto carbonizzato. Il fuoco è stato spento, ma il furgone-camper è andato completamente distrutto.

La tragedia è stata scoperta verso le 6.30 sulla strada per Palus San Marco in comune di Auronzo di Cadore. Secondo i primi accertamenti la vittima dovrebbe essere un turista che si era fermato per la notte nella piazzola.

++ IN AGGIORNAMENTO ++