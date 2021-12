Incendio nello scantinato riempie la casa di fumo: genitori e due bimbi all'ospedale

LIMANA - Quattro persone, tra cui due bambini, sono finiti al Pronto soccorso di Belluno e parte della casa è ora inagibile. È il bilancio di quanto accaduto alle 5:30 del mattino di oggi, lunedì 20 dicembre, al Bed&breakfast "Maison de Campagne" a Limana, in provincia di Belluno. A dare l'allarme, alle prime ore del mattino, è stato il papà.

Un incendio nello scantinato dell'abitazione ha riempito la casa di fumo rendendo l'aria irrespirabile. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, con dieci unità, e di un'ambulanza del Suem 118. Le quattro persone residenti, due adulti e due bambini, non sono in pericolo ma per precauzione sono state trasportate all'ospedale di Belluno. Nel frattempo, a Limana, continuano le operazioni di messa in sicurezza dell'area da parte dei vigili del fuoco.