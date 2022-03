Incendi nel Bellunese: ancora fiamme sopra Fortogna, a Igne il rogo si sposta verso Nord

Incendi nel Bellunese: la situazione di oggi, sabato 26 marzo 2022. Ancora fiamme sopra la frazione di Fortogna a Longarone questa mattina, mentre dal lato della frazione di Igne il rogo si sta spingendo verso Nord.

La giornata di ieri

La speranza che le operazioni di spegnimento degli incendi, ad opera dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale, potessero esaurirsi nella giornata di ieri è svanita nel primo pomeriggio. Il vento ha trasportato le fiamme ovunque, anche nelle aree già messe in sicurezza, e sono ripartiti i focolai. Vento, ma anche tanta foschia, al punto che i mezzi di soccorso hanno avuto qualche difficoltà ad alzarsi in volo (soprattutto i canadair).

Cause degli incendi nel Bellunese

Ma come si è arrivati a questo punto? Da cosa hanno avuto origine le fiamme? C'è un filmato pubblicato anche sul nostro sito che, in modalità time-lapse, mostra la giornata di mercoledì. È stato ripreso da una telecamera fissa, posizionata fuori da un rifugio sul Nevegal, ed è possibile vedere le varie fasi dell'incendio. Il fumo si alza all'improvviso da un punto dello schermo, poi da un altro, e così via, fino a sommergere la vallata. Questo filmato è stato consegnato ai carabinieri forestali di Belluno che stanno eseguendo gli accertamenti. La Procura non ha ancora ricevuto l'informativa della polizia giudiziaria ma è questione di giorni. Anzi, potrebbe essere depositata sul tavolo del procuratore, Paolo Luca, già oggi. Fonti investigative escludono però che l'incendio abbia avuto un'origine colposa. Davvero improbabile a quelle quote. Scartata anche la possibile correlazione con le esercitazioni militari, l'area era stata riservata ma i militari non sono saliti proprio per l'incendio che era già in atto tra Longarone e la Val di Zoldo. «Sicuramente la causa è legata all'uomo», ha tagliato corto il comandante provinciale dei vigili del fuoco. E se la natura colposa è già stata esclusa dagli inquirenti, non rimane che quella dolosa. Qualcuno avrebbe raggiunto quelle zone impervie e disabitate e fatto partire l'incendio.

