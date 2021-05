BELLUNO - Incidente stradale oggi - 13 maggio - in Valbelluna verso le 11:30 circa i vigili del fuoco del comando di Belluno sono intervenuti in Borgo Dante nel comune di Borgo Valbelluna per l'uscita autonoma di un auto.





La vettura si è scontrata contro la recinzione di un abitazione privata. Entrambi gli occupanti dell'auto sono rimasti feriti e finiti in ospedale.