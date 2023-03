VODO DI CADORE - Primi ciak del sequel di "Improvvisamente Natale" a Vodo di Cadore dove la produzione ha deciso di girare molte scene fra piazza Santa Lucia, dove è stato allestito un mercatino natalizio, un'aula scolastica dove è allestito il municipio, e la chiesa. In paese c'è curiosità ed entusiasmo per questa occasione promozionale e non solo.

I PROTAGONISTI

Dopo gli annunci si entra nel merito della seconda stagione con l'assaggio di sabato scorso quando all'hotel Marcora di San Vito il regista Francesco Patierno e il produttore di Notorius Mario Mazzarotto, presente l'ex sindaco di San Vito Emanuele Caruzzo, hanno preso parte alla festa di benvenuto alla troupe di "Improvvisamente a Natale mi sposo". «Non pensavamo di ottenere un così grande successo di pubblico, così abbiamo deciso di ritornare a San Vito di Cadore, per girare il sequel di Improvvisamente Natale -ha detto Patierno, che ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura della pellicola insieme a Federico Baccomo-. Al cast dell'anno scorso si sono aggiunti nuovi attori. Diamo il benvenuto, tra gli altri, a Carol Alt e Primo Reggiani, è in arrivo il resto del cast». Con un elegante abito nero, da lasciare tutti a bocca aperta, l'ex modella Carol Alt, attrice statunitense lanciata in Italia da Carlo Vanzina nelle pellicole "Via Montenapoleone", 1986 e "I miei primi 40 anni", 1987, ricordata anche per altri film "Un piede in paradiso", 1990, "Donna d'onore", 1990, ha voluto conoscere gli altri attori, nel sequel interpreta Serena, la nuova fiamma di Lorenzo, l'albergatore interpretato da Diego Abatantuono. Tra le new entry anche Stefano Belisari, in arte Elio, storico cantante di "Elio e le Storie Tese" che interpreta Zandonai, il nuovo sindaco del paese, acerrimo nemico di don Michele interpretato da Nino Frassica. Non saranno nel film gli attori Lodo Guenzi e Sara Ciocca; a sostituirli nei panni di Giacomo, marito di Alberta (Violante Placido) e Chiara (figlia nel film di Violante Placido) saranno Primo Reggiani e la giovanissima Valentina Filippeschi.

I BIG

Domenica sono arrivati anche Diego Abatantuono e Violante Placido, che nel film sono padre e figlia. Abatantuono è nuovamente il proprietario del piccolo albergo: lo Chalet al Lago di San Vito. Le riprese, iniziate lunedì andranno avanti sino al 2 aprile e dopo la breve pausa pasquale riprenderanno sino a metà aprile. La storia è segreta, ma si è potuto sapere che quando mancano pochi giorni a Natale, tutta la famiglia si sta riunendo come ogni anno nell'hotel di Lorenzo. Si prospettano tranquille e serene feste natalizie, almeno fino a quando Lorenzo, a tavola, fa un annuncio shock: si è innamorato e la sua nuova fidanzata a minuti farà il suo ingresso trionfale Carol Alt.