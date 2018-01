Imprenditore perde tutto per la crisi, l'appello degli amici: «Aiutatelo»

di Olivia Bonetti

FONZASO - «Chiedo di non rimanere nell'indifferenza: qualcuno mostri un minimo di pietà o carità cristiana». L'appello arriva in una lettera inviata da Fabiana Pauletti, amica di un ex imprenditore finito in disgrazia dopo la crisi economica, a cui si è aggiunta la malattia. L'uomo, 62 anni di Fonzaso, oggi sarà sfrattato dalla sua ex-abitazione: l'appartamento al piano terra di via Lucco al civico 21 a Fonzaso. A avviare la procedura l'ex cognato, che abita sopra di lui e ha acquistato l'immobile andato all'asta. Una situazione delicata e complicata: sono tante le porte, anche di famigliari, che si sono chiuse di fronte al 62enne. «Non è un delinquente e nemmeno un violento - dice l'amica Fabiana - certo nella vita si commette anche qualche errore, chi non ha sbagliato, ma nulla ha fatto di grave da meritare quello che gli sta succedendo. Qui si rischia l'irreparabile, poi non stupiamoci di persone che muoiono nell'indifferenza».