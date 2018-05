L'estate è in arrivo: cento impianti aperti cento giorni per trekking e mtb

di Andrea Ciprian

BELLUNO - Sullegli impianti di risalita sono pronti a ripartire. Seggiovie, funivie e cabinovie verranno rimesse in azione per portare in quota gli appassionati delle passeggiate nella natura e dei giri in bicicletta tra i monti. Inizia ufficialmente il 1° giugno la stagione di Dolomiti SuperSummer, il programma estivo di Dolomiti Superski. E anche quest'anno l'estate sui Monti Pallidi è ricca di novità ed eventi.L'offerta si riassume nella formula 100x100x12=1, ovverodi risalita aperti per cento giorni d'estate in tutte le 12 valli di Dolomiti SuperSummer, fruibili con un'unica tessera, il SuperSummer ticket. Sono quattro le località bellunesi inserite nel circuito: Cortina, Civetta, Falcade/Passo San Pellegrino e il comprensorio di Arabba e della Marmolada. Insieme alle altre valli del Trentino Alto Adige offriranno un vasto programma di iniziative: escursioni, passeggiate, alpinismo,, e-bike ma anche eventi culturali, attività di gioco e animazione per i bambini. Ci sarà quindi l'imbarazzo della scelta, tanto è grande la varietà di proposte e idee a disposizione degli amanti della montagna.Per questo motivo Dolomiti SuperSummer mette a disposizione un configuratore di vacanza online sul sito www.dolomitisupersummer.com, che filtra le attività e le località a seconda delle preferenze dell'utente. È stata inoltre sviluppata un'applicazione per gli smartphone che aiuta ad orientarsi meglio sul territorio, dando informazioni utili in sovrimpressione sulle mappe virtuali.Ma ecco alcune delle inziative che animeranno l'estate in quota tra le Dolomiti bellunesi. Cortina proporrà Rappelling the Dolomites, un programma di audaci calate alpinistiche da strapiombanti pareti rocciose sotto l'attento controllo di esperte guide alpine. Si salirà con la funivia Tofana-Freccia nel Cielo per poi impegnarsi nelle emozionanti calate, godendo di una vista unica sulla valle d'Ampezzo. Chi alle botte di adrenalina preferisce il relax potrà invece dedicarsi allo yoga: tutti i martedì e i giovedì, a partire dal 3 luglio, le giornate in Tofana inizieranno con un surya namaskara, il saluto al sole. Le lezioni gratuite di yoga e pilates si svolgeranno a Capanna Ra Valles a 2475 metri, in qualsiasi condizione atmosferica. Al termine della lezione sarà possibile gustare uno spuntino naturale sulla splendida terrazza panoramica. Arabba punta forte sulle biciclette e sull'escursionismo in quota, con i nuovi Mtb Trails (percorsi per mountain bike) a Porta Vescovo e il rifacimento dello spettacolare Viel del Pan, il sentiero panoramico sopra il Lago di Fedaia, al cospetto della Marmolada. A Falcade si penserà al divertimento dei bambini con l'iniziativa Kids Active (dal 24 giugno al 23 settembre): dal lunedì al venerdì il team della scuola sci Equipe organizzerà un ricco programma settimanale di attività per bambini dai 6 ai 12 anni che vogliono vivere la montagna divertendosi provando nuove esperienze in mezzo alla natura. Dal sentiero geologico alle escursioni sulle tracce della Grande Guerra, dalla giornata in baita all'Adventure Park, fino all'arrampicata sulla roccia.