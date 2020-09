BELLUNO Si chiama Effetto Vaia ed è la nuova libreria pensata e prodotta da Ikea con il legno degli alberi schiantati dal vento a fine ottobre del 2018. Raffiche soffiate sul filo dei duecento chilometri orari che hanno distrutto i boschi di Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Una sciagura che ha profondamente segnato tutto il territorio mandando in frantumi le opere di difesa idraulica, lasciando paesi isolati dall'energia elettrica e più in generale lasciando un enorme senso di paura e impotenza su chi ha vissuto quei minuti in cui la natura ha distrutto tutto.



RIMEDIABILE

Nel video in cui la multinazionale racconta l'iniziativa si parte proprio dalle immagini dei danni provocati dal maltempo, dai tronchi raccolti anche quando nevica. Poi viene scomposto il concetto irrimediabile. Se la nuova libreria non è un rimedio a quanto avvenuto è quantomeno un'indicazione di una nuova sensibilità che sta emergendo. «Effetto Vaia è la storia di un dramma che è diventato una seconda possibilità - recita il sito - di qualcosa considerato perduto che ha guadagnato nuova vita, di un circolo virtuoso nato da una catastrofe. È la storia di come la nostra ambizione di avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta entro il 2030 ci rende più vicini che mai alle comunità locali e al nostro territorio. È la storia di come il nostro pianeta ci sta inviando messaggi che non possiamo più ignorare». La libreria Billy è il mobile più venduto dal colosso svedese. Un'icona dell'arredamento a basso costo: la versione realizzata con il legno di Vaia è disponibile solo in colore marrone chiaro due le misure prodotte: 40 di larghezza, 28 di profondità e 202 di altezza e la versione da 80 centimetri di larghezza. I clienti possono anche comprare le ante, sempre realizzate con il legno raccolto dai boschi decimati dalla tempesta del 2018, sono realizzate nella stessa finitura in colore marrone chiaro. «Ci impegniamo ad offrire loro un design democratico accessibile, con un valore aggiunto sostenibile» garantisce il marchio giallo su sfondo blu.



L'OBIETTIVO

L'OBIETTIVO

L'azione di Ikea non si ferma però alla serie -limitata- di librerie. L'obiettivo è anche quello di riforestare le aree colpite da Vaia. Quattromila nuovi alberi da piantare nel territorio comunale di Corvara, Bolzano, da dove arriva il legno impiegato per i mobili. La gestione di questi nuovi alberi avverrà secondo gli standard di Fsc, per garantire i massimi standard in merito alla gestione responsabile delle foreste e del legno.