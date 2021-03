Ideal Standard: faccia a faccia al ministero per il futuro di oltre 400 dipendenti

BORGO VALBELLUNA - Faccia a faccia tra il Ministero dello Sviluppo economico, la Ideal Standard di Trichiana ed i Sindacati. Oggi alle 15 infatti si terrà il tavolo ministeriale che dovrà affrontare il tema del futuro dello stabilimento. La multinazionale è chiamata a chiarire quali sono le sue intenzioni sul sito produttivo e fugare i dubbi circa le insistenti voci che vorrebbero la chiusura e la delocalizzazione della produzione in paesi a basso costo del lavoro, come la Cina, la Bulgaria e l’Egitto.

IL CONFRONTO

L’incontro si terrà in videoconferenza mettendo al tavolo tutte le parti interessate ad una partita estremamente delicata che mette in gioco 400 posti di lavoro.

«E’ un incontro che aspettavamo ormai da tempo in cui auspichiamo arrivino le risposte che ci attendiamo – spiega il sindacalista della Femca Cisl, Bruno Deola -. In questi mesi l’azienda ha continuato a negare le voci circa la chiusura del sito ma, per contro, non ci ha fornito un piano industriale. Speriamo quindi che il ministero faccia pressione e riesca ad ottenere delle risposte».

Proprio perché quello che i sindacati volevano, in primis, era la convocazione di un tavolo ministeriale, dopo le tre giornate di sciopero organizzate la scorsa settimana, in questi giorni non sono previste ulteriori manifestazioni.

LE MANIFESTAZIONI

Quanto accadrà oggi detterà la linea che i sindacati seguiranno nei prossimi giorni. «Chiaramente, vista la convocazione, abbiamo fermato tutte le manifestazioni e gli scioperi – prosegue Deola -. Mercoledì (domani per chi legge) incontreremo i lavoratori in assemblea e illustreremo loro quelle che sono le informazioni emerse nel corso dell’incontro ministeriale. Se non saranno stati fugati i dubbi circa il futuro dello stabilimento decideremo insieme se proseguire con le manifestazioni». I sindacati vogliono vedere un piano industriale per i prossimi anni che dia rassicurazioni sul futuro dello stabilimento e quindi degli oltre 400 lavoratori.

LA VISITA

Oltre alle assemblee, domani alle 14 ci sarà la visita allo stabilimento trichianese del presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin. «Il presidente sarà accompagnato dal direttore di stabilimento ad una visita del sito produttivo e, al termine, gli consegneremo le oltre 300 firme raccolte per sostenere la vertenza in corso». Ricordiamo che il consiglio comunale di Borgo Valbelluna, la scorsa settimana, ha dato il via libera alla costituzione del Comitato di sorveglianza socio-istituzionale per la salvaguardia della continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento Ideal a cui siederà, tra gli altri, proprio la Provincia.



