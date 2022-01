BORGO VALBELLUNA - Tre proposte industriali per il rilancio della Ideal Standard di Trichiana (Borgo Valbelluna). Tre realtà industriali nazionali, che operano nell’ambito delle ceramiche, hanno presentato un piano industriale con l’obiettivo di acquisire lo stabilimento, ma soprattutto le sue professionalità e il marchio Ceramica Dolomite. Ora queste proposte saranno analizzate dall’advisor, che il prossimo 27 gennaio le illustrerà ai sindacati e alle istituzioni con l’obiettivo di trovare quella migliore che garantisca un futuro certo e a lungo termine per i 450 lavoratori.

I termini per la presentazione dei piani industriali scadevano alla mezzanotte di sabato, ma solo ieri si è saputo quale fosse l’esito. C’era grande attesa da parte di tutte le parti coinvolte, ma anche cauto ottimismo in quanto, nelle settimane precedenti, ci sono state diverse realtà che hanno visitato lo stabilimento e chiesto informazioni. Ieri il sospiro di sollievo. Queste le dichiarazioni che il presidente della Regione Luca Zaia ha rilasciato dopo aver appreso la notizia che sono tre le proposte industriali presentate a Sernet, nell’ambito del processo di reindustrializzazione e di tutela occupazionale concordato tra l’azienda e le parti sindacali: «Apprendo con grande attenzione la notizia delle proposte industriali giunte all’advisor di Ideal Standard. È un’altra tappa in un cammino che va delineandosi. La Regione, per il tramite della propria unità di crisi aziendali, è impegnata al massimo affinché si giunga a una soluzione positiva per i lavoratori e il territorio. Ringrazio l’azienda, le organizzazioni sindacali e l’advisor per il lavoro che stanno svolgendo. Ideal Standard è una realtà industriale fondamentale per Borgo Valbelluna e per l’intera provincia bellunese».

Ora l’advisor si è preso qualche settimana di tempo per analizzare i piani che sono stati presentati e chiedere ulteriori approfondimenti a coloro che hanno presentato la loro candidatura. L’obiettivo è infatti quello di arrivare preparati il 27 gennaio alle 10, quando si terrà un incontro istituzionale in sede regionale, in raccordo con il Mise, alla presenza delle parti coinvolte e finalizzato all’avvio della fase di disamina delle proposte pervenute. «Prosegue senza rallentamenti il lavoro comune per una soluzione industriale al sito di Borgo Valbelluna. Anche il raggiungimento di questa tappa dimostra che l’impegno di tutti è massimo», commenta l’assessore al lavoro Elena Donazzan, che gestisce questo tavolo.