Ideal Standard chiude lo stabilimento di Trichiana: 500 persone senza lavoro. Subito due giorni di sciopero

TRICHIANA - «Nell'incontro tenutosi oggi mercoledì 27 ottobre al Ministero dello Sviluppo economico, Ideal Standard ha comunicato quanto già deciso e pianificato da tempo e che sino ad oggi si era ben guardata dal confermare. Nessun piano industriale per il sito di Trichiana, ma anzi la comunicazione di voler cessare le attività produttive nell’arco dei prossimi mesi. L'azienda e i dirigenti - mercenari che la rappresentano mostrano il loro vero volto e dopo mesi di menzogne sono costretti ad ammettere la verità di quanto denunciato più volte dal Sindacato e dalle Istituzioni tutte. Abbiano chiaro più di sempre che Trichiana non si chiude e deve iniziare una trattativa che deve portare alla continuità del sito come chiesto già oggi dal Sindacato, dalla Regione Veneto e dal Governo». Così le segreterie territoriali di Femca, Filctem e Uiltec che proclamano come prima iniziativa 16 ore di sciopero nei giorni 28 e 29 ottobre (giovedì e venerdì con picchetto all'entrata) con assemblea unica e generale per giovedì 28 alle ore 11.30 nel piazzale interno alla fabbrica. Idel Standard (ex Ceramiche Dolomiti) dà lavoro a circa 500 persone nel Bellunese.

