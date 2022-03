Ideal Standard, accordo sull'acquisto: azienda alla cordata Del Vecchio

BELLUNO - È stato raggiunto un accordo di massima sui termini e le condizioni chiave per l'acquisto dello stabilimento Ideal Standard di Borgo Valbelluna (Belluno) e del marchio Ceramica Dolomite. Lo rende noto il tavolo regionale veneto sulla reindustrializzazione del sito produttivo, per cui ha presentato una proposta la cordata composta da Banca Finint, Delfin sarl, Luigi Rossi Luciani Sapa e gruppo Pro-gest. All'incontro, presieduto dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, hanno partecipato i rappresentanti aziendali, l'advisor Sernet spa, Confindustria Belluno, sindacati e Rsu, i rappresentanti del Mise e Invitalia. Rispetto a questi elementi di novità è stato così dato mandato alle Parti di chiudere l'accordo; un aggiornamento della situazione avverrà il 14 aprile prossimo.

Per Enrico Marchi, Presidente di Banca Finint, «gli elementi dell'accordo raggiunto con Ideal Standard per l'acquisto dello stabilimento di Borgo Valbelluna e del marchio Ceramica Dolomite, presentato oggi, sono un passo importante verso la formalizzazione dei contratti, che dovrà avvenire negli stretti tempi tecnici necessari. Ora proseguiremo con il massimo impegno lungo questo percorso oramai tracciato affinché sia di soddisfazione per tutte le parti coinvolte». La cordata di imprenditori veneti è composta da Leonardo Del Vecchio, con la holding di famiglia Delfin; Luigi Rossi Luciani, con la holding Luigi Rossi Luciani Sapa; e Bruno Zago, con la sua società Zan-Fin Srl.